Рязанца обвиняют в убийстве знакомого из-за женщины

Безработного уроженца Рязанского района, 1978 года рождения, ранее судимого за преступления против собственности, обвиняют в убийстве. Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 19 мая в посёлке Старожилово между двумя нетрезвыми мужчинами произошла ссора из-за женщины. Во время выяснения отношений подозреваемый дважды ударил ножом в шею оппонента, повредив яремную вену и трахею. Пострадавший умер.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте.

Расследование продолжается. Назначены экспертизы.