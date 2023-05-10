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Среда, 10 мая, 2023

Рязанца будут судить за особо тяжкое преступление почти 20-летней давности

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела об особо тяжком преступлении, которое было совершено больше 19 лет назад.

Жителя Рязани 1983 года рождения обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ссора на фоне алкогольного опьянения произошла в Рязани ночью в январе 2004 года. Избив 33-летнего местного жителя, злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевший скончался от полученных травм.

Следователи провели дополнительные судебные экспертизы, комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и получили доказательства, полностью изобличающие обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Отмечается, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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