Рязань возглавила рейтинг по росту трат денег на лекарства. Соответствующую статистику публикует телеграм-канал «Без рецепта». Подсчеты провел RNC Pharma.

Больше всего денежных средств на лекарственные препараты потратили жители Санкт-Петербурга. Они вложили в здоровье 15,3 тыс. рублей. Москвичи оставили в аптеках около 15,1 тыс. рублей.

В топ-10 вошли Москва, Рязанская область, Приморье, Сахалин, Краснодарский край, Камчатка, Воронежская и Новосибирская области. Максимальный темп роста показателей наблюдается в Рязани. Здесь размер среднедушевых затрат на лекарства вырос на 19,4%.

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Меньше всего денег на лекарства потратили в Дагестане (2,9 тыс. рублей), Ингушетии (2,8 тыс. рублей) и Чечне (0,9 тыс. рублей).

В 2024 году среднедушевой объём потребления лекарств в России вырос на 15,8% по сравнению с прошлым годом. В среднем россиянин купил 33,4 упаковки медикаментов.