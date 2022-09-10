Суббота, 10 сентября, 2022
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Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»

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Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что регион присоединился к масштабному музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию». Площадки фестиваля в ЦПКиО Рязани посетил врио Губернатора Павел Малков.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. #ZaРоссию» проводится при участии Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке общероссийского Народного фронта. В общей сложности проект охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны – Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. 

Павел Малков пообщался с организаторами фестиваля и рязанцами, а также осмотрел сцену Зеленого театра ЦПКиО, где запланированы выступления известных групп «Зверобой», «7Б» и рязанских музыкантов. Также он осмотрел интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, площадку шоу «Сильнейшая нация мира», зону спортивных активностей, мастер-классов и детских аттракционов. 

Концерт завершит неофициальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию и постарались отразить в нем многогранность российской культуры, красоту лета и силу духа каждого жителя страны. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте: https://русскоелето.рф/

Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»
Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»
Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»
Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»
Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»
Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»
Рязань присоединилась к музыкальному фестивалю «Русское лето. #ZаРоссию»

Фото: правительство Рязанской области, администрация Рязани

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