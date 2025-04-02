Рязань принимает Всероссийский форум библиотекарей с международным участием

В Рязани с 2 по 3 апреля 2025 года проходит Всероссийский форум «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национальных и ведомственных проектов». Мероприятие, проводимое при поддержке Министерства культуры РФ, собрало более 300 участников из 60 регионов России и Беларуси.
Тема форума этого года – «Семейные ценности и культурные инициативы». В рамках форума запланированы деловые сессии, экскурсии по рязанским библиотекам, музеям и культурным центрам.
На форуме она подняла тему о работе библиотек в приграничных районах, а также задалась вопросами жизнеобеспечения, улучшения качества жизни, патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, повышения уровня образования и интеллекта.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал о важности сотрудничества и обмене опытом между региональными и федеральными библиотеками.
Организаторы форума ожидают, что мероприятие станет важным шагом в достижении целей национальных проектов России и усилит роль библиотек в развитии культуры и общества. Онлайн-трансляция форума будет доступна на портале «Культура.РФ».