Рязань принимает Всероссийский форум библиотекарей с международным участием

В Рязани с 2 по 3 апреля 2025 года проходит Всероссийский форум «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национальных и ведомственных проектов». Мероприятие, проводимое при поддержке Министерства культуры РФ, собрало более 300 участников из 60 регионов России и Беларуси.

Тема форума этого года – «Семейные ценности и культурные инициативы». В рамках форума запланированы деловые сессии, экскурсии по рязанским библиотекам, музеям и культурным центрам.

«Субъекты Российской Федерации уже несколько лет активно участвуют в решении национальных и ведомственных проектов. С каждым годом их роль становится все более значимой, особенно для главных библиотек регионов, где решаются важные вопросы», — поделилась директор Белгородской государственной научной библиотеки Надежда Рожкова.

На форуме она подняла тему о работе библиотек в приграничных районах, а также задалась вопросами жизнеобеспечения, улучшения качества жизни, патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, повышения уровня образования и интеллекта.

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Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал о важности сотрудничества и обмене опытом между региональными и федеральными библиотеками.

«Как руководитель главной библиотеки страны, я считаю, что важно не только подтягивать региональные библиотеки к федеральному уровню, но и признавать, что многие из них уже задают высокую планку. Например, Рязанская областная библиотека является отличным примером для подражания. Мы должны объединить усилия для достижения высоких целей в библиотечной отрасли, думая не только об успехе отдельных библиотек, но и всего библиотечного сообщества», — отметил он.

Организаторы форума ожидают, что мероприятие станет важным шагом в достижении целей национальных проектов России и усилит роль библиотек в развитии культуры и общества. Онлайн-трансляция форума будет доступна на портале «Культура.РФ».