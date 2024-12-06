Рязань окунулась в атмосферу Сан-Ремо вместе с Белорусским академическим театром

Рязанский драматический театр стал площадкой для незабываемого музыкального шоу от Белорусского государственного академического театра. Зрителю представили яркое представление в стиле легендарного фестиваля в Сан-Ремо.

Живая музыка в исполнении оркестра перенесла публику в атмосферу культового итальянского события, которое покоряло сердца миллионов советских зрителей в 70-80-х годах. Вспомнились незабываемые выступления Тото Кутуньо, Рикки и Повери, Адриано Челентано и других звёзд, чьи имена стали синонимами стиля и элегантности.

Артисты Белорусского театра воссоздали неповторимую атмосферу Сан-Ремо, поражая яркими и необычными костюмами и активным взаимодействием со зрителями. Публика полностью погрузилась в мир итальянской музыки и моды тех лет, переживая ностальгию и наслаждаясь высоким уровнем исполнения. Это шоу стало настоящим глотком свежего воздуха, возвращая зрителей в эпоху контрастных мелодий.