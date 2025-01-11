Рязань — новогодняя столица России — 2026: уроки и последствия

Информация о том, что Рязань вновь получила статус новогодней столицы России, гуляла по коридорам облправительства еще в конце декабря. Но обнародовать ее не спешили — видимо, ждали подходящего повода. Он представился в день православного Рождества. 7 января в Кирове состоялась торжественная передача эстафеты от города на Вятке городу на Оке.

Главе рязанской делегации, председателю гордумы Татьяне Панфиловой, передали символ грядущих через год торжеств — кружевную снежинку.

Праздник с послевкусием

Новость не вызвала бурного обсуждения и пафосных комментариев среди жителей нашего региона. И дело не только в расслабляющих салатно-игристых выходных, которые часто заставляют забыть об актуальной новостной повестке.

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Во-первых, суета, связанная с этим знаковым статусом, начнется лишь в октябре-ноябре, а большинство из нас живет, как писал один известный литератор, в отсеке сегодняшнего дня.

Во-вторых, Рязань уже была новогодней столицей на рубеже 2019-2020 гг., и от этого события у большинства горожан осталось горьковатое послевкусие. Главная городская елка на площади Ленина на специальной церемонии так и не зажглась, несмотря на скандирование толпы и присутствие руководителей муниципалитета и области. Тогдашний мэр Елена Сорокина обвинила в этой напасти злые силы. Не исключено, что именно благодаря им через несколько лет после того конфуза тогдашние руководители региона — губернатор Любимов и вице-губернатор Греков — будут отправлены в СИЗО и обвинены в куда более тяжких грехах, нежели лишенное подсветки дерево.

Улицы погасших фонарей

Проблемы с праздничной иллюминацией были в областном центре и пять лет назад, и сейчас. В начале января 2025-го не работали лампочки на мосту в совсем недавно пережившем первый этап реконструкции Нижнем городском саду и на кружевной арке рядом с Главпочтамтом. А ведь на январские праздники в Рязань приехали тысячи туристов. Еще в середине ноября гостиничный фонд города на новогодние праздники был забронирован на 80 процентов. На новогоднее освещение было потрачено 15 миллионов рублей, и такие «сюрпризы» явно не добавляют городу привлекательности.

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Неизбежный тест

Понятно, что вторичное избрание Рязани новогодней столицей — заслуга команды губернатора Малкова. Регион в последние несколько лет становится магнитом для путешественников. По официальным данным, турпоток в Рязанскую область в январе–ноябре 2024 года вырос на 46,5%, наш край стал одним из лидеров в стране по этому показателю.

Очевидно, что вал отдыхающих в связи со знаковым статусом облцентра через год практически неизбежен. Вопрос, готова ли к такому наплыву необходимая инфраструктура — гостиницы, объекты общепита, общественный транспорт, музеи, театры, городские службы, отвечающие за благоустройство, остается риторическим.

Титул новогодней столицы 2025-2026 и уровень, на котором пройдут все связанные с этим события, станет серьезным тестом для городской и областной власти. Неубранные улицы, переполненные и нерегулярно ходящие троллейбусы, автобусы и маршрутки, неухоженные места массового отдыха на козни потусторонних сил списать едва ли получится. При наличии политической воли и содействии бизнеса даже дефицит снега можно преодолеть. Гонка чемпионов и этапы кубка России по биатлону, проведенные в январе близ Рязани, — яркое тому подтверждение.