«Рязань–город будущего»: самая масштабная выставка современной отрасли недвижимости пройдет в Рязани

21 сентября в рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдет региональная строительно-интерьерная выставка «Рязань–город будущего». Это масштабное событие, объединяющее лучшие компании жилой недвижимости и всех тех, кто находится в поиске собственных «квадратных метров». В одной локации соберутся строительные компании, банки, дизайнеры, ландшафтные проектировщики и компании строительных материалов.

В рамках выставки можно познакомиться с актуальными предложениями от ведущих застройщиков региона, узнать о современных технологиях строительства и отделки, а также получить информацию об актуальных продуктах от ведущих банков. Здесь будут представлены проекты городской и загородной недвижимости, инвестиционные проекты, а также выгодные страховые и банковские продукты.

Жанна Матвеева, президент ассоциации «Рязанская Палата Недвижимости»: «Рязань–город будущего»в «М5 Молл» – это именно та выставка, где горожане смогут познакомиться с «вкусностями» современного рынка недвижимости, который включает и строительство, и банковские услуги, риэлтерские компании, производителей строительных материалов или услуг дизайна. Выставка в «М5 Молл», как «шведский стол»: в одном месте можно выбрать все, что тебе интересно».

Сегодня из-за высоких кредитных ставок многие сталкиваются с проблемой недоступности покупки в кредит.На выставке посетители смогут подобрать оптимальные условия для покупки недвижимости, включая кредитные продукты от ведущих банков.

Татьяна Лялина, коммерческого директор ТРЦ «М5 Молл»:«Из-за высокой кредитной ставки для многих опция покупки недвижимости в кредит стала проблемой. И одна из задач выставки в «М5 Молл» — решить эту проблему и найти доступные для горожан условия, чтобы те, кто сейчас в поиске своих квадратных метров, смог бы осуществить мечту и стать обладателем квартиры или загородного дома».

Ещё одной важной опцией выставки станет «ярмарка вакансий», где соискатели смогут найти для себя подходящую работу в надёжной компании отрасли.

Семь причин посетить выставку в «М5 Молл»:

•Выбрать оптимальный проект в городе или за городом от ведущих застройщиков;

•Узнать всё о современных технологиях строительства и отделки, интерьерных решениях и успешных ландшафтных проектах, которые будут адаптированы под конкретные потребности и бюджеты, обеспечивая высокое качество жизни;

•Получить консультации и выбрать выгодный банковский или страховой продукт от первоисточников;

•Познакомитьсяс новыми партнёрами и клиентами;

•Провести время с пользой в компании единомышленников, а также выиграть полезные призы;

•Для посетителей с детьми подготовлена увлекательная интерактивная программа.

•Удобная локация выставки: ТРЦ «М5 Молл» – современный торгово-развлекательный центр с большой парковкой, комфортным внутренним пространством и уютным фудкортом для отдыха и перерыва на кофе.

Выставка «Рязань–город будущего»будет работать в «М5 Молл» с субботу, 21 сентября. Время работы: с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/m5mall и Telegram https://t.me/m5mallrzn

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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