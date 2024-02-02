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Ритуалы, которые привлекают в жизнь любовь 3 февраля. Что обязательно нужно сделать?

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3 февраля православные христиане вспоминают преподобного Максима Исповедника. Он прославился защитником христианства и строгим приверженцем его устоев. За веру преподобного Максима подвергали пыткам и отправляли в ссылку.

В народе день памяти святого называют Максимом-утешителем. Преподобного Максима русский народ считал помощником в бедах и утешителем скорбящих и обиженных. 3 февраля ни в коем случае нельзя ругаться, принято говорить друг другу добрые слова и просить прощения у тех, кто был вами оскорблён.

Традиции и запреты 3 февраля

3 февраля наши предки выходили во двор, брались за руки. Затем подходили к деревьям и стряхивали с них иней. Считалось, что такие ритуалы призывают весну, до которой остаётся меньше месяца.

Если в Максимов день незамужняя девушка поделится с соседями хлебом, скоро в её жизни появится достойный молодой человек.

Добрым словом сегодня стоит вспоминить всех, кто когда-либо приходил на помощь.

Ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить. Можно наслать на себя болезни.

Народные приметы 3 февраля

  • Если на Максима ясная погода, весна будет ранней и тёплой;
  • Ясная заря предвещает мороз;
  • Если на улице морозно и сухо, в августе будет стоять засуха и жара.

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