РИА Новости: встреча на Эльбе едва не закончилась трагедией

Восемьдесят лет назад состоялась встреча советских и американских военных на реке Эльба неподалеку от города Торгау в Саксонии. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц напомнил эпизод, который едва не закончился трагедией из-за неразберихи в зоне боевых действий.

Историческое событие произошло 25 апреля 1945 года. Тогда встретились войска 1-го Украинского фронта CCСР с частями 1-й армии США.

Как отметил Коц, на разрушенном мосту, который соединял берега Эльбы, встретился патруль второго лейтенанта Уильяма Робертсона и солдаты лейтенанта Александра Сильвашко. У американцев не оказалось с собой сигнальных ракет, поэтому они решили обозначить себя при помощи сделанного собственноручно звездно-полосатого флага.

«Красноармейцы не смогли рассмотреть, чем с другого берега машут люди в незнакомой военной форме и на всякий случай обстреляли их из 45-миллиметровых пушек», — говорится в статье. Реклама

В итоге Робертсону удалось увести подчиненных. После этого он отправил гонца в недавно освобожденный лагерь для военнопленных в тылу, чтобы привезти оттуда советского бойца, который смог бы объяснить ситуацию соотечественникам.

Вскоре на мост вышли Уильям Робертсон с двумя подчиненными и сержант Николай Андреев.

«Мы пожали руки и похлопали друг друга по плечу, стараясь не упасть в быстрые воды бегущей под нами реки», — вспоминал американский лейтенант.

После этого американцев встретили на восточном берегу радостными криками советские солдаты. Две армии стали выпивать за Победу, произносить тосты в честь друг друга.