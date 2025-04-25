РИА Новости: встреча на Эльбе едва не закончилась трагедией

Восемьдесят лет назад состоялась встреча советских и американских военных на реке Эльба неподалеку от города Торгау в Саксонии. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц напомнил эпизод, который едва не закончился трагедией из-за неразберихи в зоне боевых действий.
Историческое событие произошло 25 апреля 1945 года. Тогда встретились войска 1-го Украинского фронта CCСР с частями 1-й армии США.
Как отметил Коц, на разрушенном мосту, который соединял берега Эльбы, встретился патруль второго лейтенанта Уильяма Робертсона и солдаты лейтенанта Александра Сильвашко. У американцев не оказалось с собой сигнальных ракет, поэтому они решили обозначить себя при помощи сделанного собственноручно звездно-полосатого флага.
В итоге Робертсону удалось увести подчиненных. После этого он отправил гонца в недавно освобожденный лагерь для военнопленных в тылу, чтобы привезти оттуда советского бойца, который смог бы объяснить ситуацию соотечественникам.
Вскоре на мост вышли Уильям Робертсон с двумя подчиненными и сержант Николай Андреев.
После этого американцев встретили на восточном берегу радостными криками советские солдаты. Две армии стали выпивать за Победу, произносить тосты в честь друг друга.