РИА 7info разыгрывает билеты на спектакль «Остров заблудших душ» в Рязани

РИА 7info в своих соцсетях разыгрывает билеты на спектакль «Остров заблудших душ» в Рязани.

Спектакль «Остров заблудших душ» (16+) по пьесе Вуди Аллена буквально пронизан тонким юмором и начинён философским подтекстом. В его основе — любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется ещё одним углом… Интрига, да и только! На сцене Рязанской Филармонии вы увидите Юлию Меньшову, Евгения Дятлова, Ольгу Прокофьеву, Андрея Ильина и Ольгу Богомазову.

