РГУ рассказал о скончавшемся проректоре Николае Суворове

Официальный сайт РГУ имени Есенина опубликовал биографию преподавателя Николая Михайловича Суворова, скончавшегося 19 сентября.

Н.М. Суворов – кандидат физико-математических наук, доцент. С 1963 по 2010 год Николай Михайлович преподавал в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Занимался исследованиями в области алгебры и методики преподавания математики в высшей школе. В разные годы занимал должности заведующего кафедрой, проректора, декана физико-математического факультета.

В 1968 году окончил целевую аспирантуру при Московском Ордена «Трудового Красного Знамени» государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина.

С 1972 по 1980 год был заведующим кафедрой алгебры, геометрии и методики преподавания математики.

В 1987-1988 гг. — декан физико-математического факультета РГПИ.

В 1990-1992 гг. — проректор по учебно-методической работе РГПИ.

Возглавлял партийную организацию Рязанского государственного педагогического института имени С.А. Есенина с 1988 по 1991 год.

С 1986 по 2004 год – руководитель коллектива преподавателей кафедры алгебры, геометрии и МПМ, занимавшегося исследованием проблемы «Профессионально-педагогическая направленность обучения математике в педагогическом вузе».

С 1991 по 2010 год – руководитель научной школы «Интенсификация процесса обучения математике на младших курсах физико-математического факультета».

В 1987 году его фотография была помещена на Доску почёта Рязанского государственного педагогического института имени С.А. Есенина.