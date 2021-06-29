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Вторник, 29 июня, 2021
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Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса

7info
Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса
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Режиссёр Вадим Шатров, снимавший клипы певицы МакSим, умер от коронавируса, сообщает Starhit.

О смерти 45-летнего мужчины сообщила его жена Жанна Карабалаева.

— Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение лёгких 55%, — написала Жанна.

Сама она лежит дома с пневмонией и не понимает, что делать в такой ситуации.

Ранее Шатров делился с подписчиками информацией о своём здоровье. В больницу он попал раньше МакSим.

Певица сейчас находится в клинике в тяжёлом состоянии, врачи ввели её в искусственную кому.

Напомним также, что МакSим училась в Рязанском госуниверситете, часто приезжала в Пронский монастырь к своему духовнику отцу Луке.

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