Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса

Режиссёр Вадим Шатров, снимавший клипы певицы МакSим, умер от коронавируса, сообщает Starhit.
О смерти 45-летнего мужчины сообщила его жена Жанна Карабалаева.
Сама она лежит дома с пневмонией и не понимает, что делать в такой ситуации.
Ранее Шатров делился с подписчиками информацией о своём здоровье. В больницу он попал раньше МакSим.
Певица сейчас находится в клинике в тяжёлом состоянии, врачи ввели её в искусственную кому.
Напомним также, что МакSим училась в Рязанском госуниверситете, часто приезжала в Пронский монастырь к своему духовнику отцу Луке.