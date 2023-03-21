Вторник, 21 марта, 2023
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Режиссёр ДК «Приокский» Геннадий Свиридов отпраздновал 55-летие

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Фото: Рязанская гордума

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила с 55-летием режиссера ДК «Приокский» Геннадия Свиридова. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

— Вас знают и ценят как замечательного артиста и режиссера. Своей многогранной деятельностью Вы вносите значительный вклад в сохранение и приумножение ценностей отечественной культуры. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых идей! — сказала Татьяна Панфилова.

Юбиляр был отмечен Благодарностью главы муниципального образования.

Геннадий Свиридов многие годы являлся солистом и музыкантом в ансамблях «Узорочье», «Радуница» и «Рушники». В составе этих коллективов неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. С 2014 года Геннадий Свиридов работает режиссером в ДК «Приокский».

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