Ретроградный Марс сулит мощные трансформации четырём знакам до 23 февраля

Ретроградный Марс, перешедший в знак Льва 6 декабря 2024 года и вступающий в знак Рака 6 января 2025 года, принесёт значительные перемены всем знакам Зодиака. Однако четыре представителя зодиакального круга ощутят влияние этой астрологической конфигурации особенно сильно. Об этом сообщает портал Rsute.

Ретроградный Марс станет для Львов настоящим испытанием, требующим завершения всех начатых проектов. Его энергия стимулирует активность и лидерские качества, способствуя достижению признания. Однако успех будет зависеть от умения прислушиваться к критике. В личной жизни появится возможность укрепить отношения с близкими, но потребуются терпение и осознанный подход.

Вхождение Марса в знак Рака 6 января откроет для Раков период глубокого самоанализа и осмысления прошлого. Это время для раскрытия скрытых тайн и переосмысления прошлых событий. Энергия Марса укрепит уверенность в себе и принесёт внутреннюю гармонию, способствуя появлению новых знакомств и открывая путь к позитивным переменам. Старые обиды смогут наконец залечиться.

Водолеям ретроградный Марс принесет значительные изменения в отношениях. Влияние Марса во Льве побудит к переосмыслению желаний и стремлений в поисках идеального партнера, несмотря на возможные эмоциональные колебания. Вселенная обещает поддержку в преодолении трудностей. С переходом Марса в Рак фокус внимания сместится на карьеру и образование, требуя усилий и сотрудничества.

Ретроградный Марс пробудит у Козерогов сильную потребность в любви и заботе близких. Это время станет проверкой их эмоциональной выносливости, побуждая уделять больше внимания себе и своим отношениям. Козерогам предстоит определить желаемый образ в глазах окружающих и начать преобразования. Развитие дисциплины и мотивации станет ключом к самосовершенствованию к завершению ретроградного периода Марса.