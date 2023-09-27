Среда, 27 сентября, 2023
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Рестораторы сообщили о повышении цен на суши и роллы

7info
Изображение от vecstock на Freepik

В ближайшие дни суши и роллы подорожают. Ожижается рост цен до 14%, пишут «Известия».

В компании «Dostаевский» рассказали журналистам, что решение приняли в связи с подорожанием сырья. Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в других торговых сетях.

Представители «Dostаевский» отметили, что после этого повышения менять стоимость продукции не намерены, но многое зависит от состояния рынка.

Рост цен на сырьё для суши отмечается с июня. В частности, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%.

Продукты японского направления — нори, креветки, угорь — подорожали из-за роста курса валют.

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