Ремонт дорог на четырёх рязанских улицах взят под строгий контроль

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Мэрия взяла под строгий контроль ремонт дорог на улицах Пролетарской, Татарской, Коняева и Народной Бульваре. Такое поручение на совещании 11 мая дала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Ремонт на этих участках проводится в рамках двухгодичных контрактов. Сейчас работы проводятся с небольшим отставанием.

На совещании в администрации отметили, что за прошедшие майские выходные в Рязани отремонтировали 4 тысяч кв. м дорожного полотна. Ямы и выбоины заделали на улицах Фрунзе, Семинарской, Маяковского, Семчинской, Михайловском шоссе.

На 43 участках гарантийных дорог подрядчики устранили дефекты.