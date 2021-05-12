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Среда, 12 мая, 2021
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Ремонт дорог на четырёх рязанских улицах взят под строгий контроль

7info7
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Мэрия взяла под строгий контроль ремонт дорог на улицах Пролетарской, Татарской, Коняева и Народной Бульваре. Такое поручение на совещании 11 мая дала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Ремонт на этих участках проводится в рамках двухгодичных контрактов. Сейчас работы проводятся с небольшим отставанием.

На совещании в администрации отметили, что за прошедшие майские выходные в Рязани отремонтировали 4 тысяч кв. м дорожного полотна. Ямы и выбоины заделали на улицах Фрунзе, Семинарской, Маяковского, Семчинской, Михайловском шоссе.

На 43 участках гарантийных дорог подрядчики устранили дефекты.

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