Реконструкция рязанской гимназии №2 завершится к сентябрю

К сентябрю завершится реконструкция гимназия №2. Об этом в ходе прямого эфира заявил губернатор Рязанской области Павел Малков 24 августа.

Губернатор напомнил: ситуация с реставрацией учебного объекта тянется с 2016 года. Работы все эти годы шли, но с перерывами. Затем объект был заморожен, но потом реконструкцию восстановили. Так как здание гимназии является объектом культурного наследия, на проведение работ потребовалось больше времени.

Павел Малков рассказал, что много удалось сделать во всех корпусах – в двух на улице Некрасова и одном на улице Соборной. В гимназии проложены коммуникации. Получены дополнительные средства на благоустройство территории, покупку оборудования и мебели. Выходят на объект каждый день 200 рабочих. Контролируют процесс ежедневно.

Глава региона поблагодарил жителей за внимание к объекту, а также заверил, что объект доведут до конца.