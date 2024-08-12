Региональное отделение Движения Первых и «Завод ТЕХНО» подвели итоги конкурса экологических плакатов

9 августа состоялось награждение участников конкурса экологических плакатов, организованный «Заводом ТЕХНО» и региональным отделением Движения Первых. Победителей награждали руководители двух организаций– Татьяна Косачева и Евгений Дивущак.

Перед церемонией награждения для активистов Движения провели экскурсию по «Заводу ТЕХНО». В рамках экскурсии сотрудники предприятия рассказали школьникам о производстве каменной ваты и других продуктов корпорации. Первые также посетили лабораторию «ЗаводаТЕХНО», где своими глазами могли увидеть, как происходит контроль параметров качества готовой продукции и разработка новых уникальных рецептур. Завершилась экскурсионная программа в учебном центре ТЕХНОНИКОЛЬ.

После этого состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса экологических плакатов. Победы присуждались в нескольких номинациях: «Экологическая среда города», «Заповедные уголки родного края», «Родные пейзажи», «Охраняемые растения и животные», «Зеленое будущее планеты», «Здоровье нашей планеты в наших руках» и «Профессия Эколог». Работы семи победителей будут размещены на билбордах, а сами ребята получили путёвки на профильную экологическую смену Движения Первых, которая пройдёт в ноябре этого года на базе центра «Лучезарный».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».