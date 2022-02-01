Реформировать городской транспорт Рязани будут вместе со Сбербанком

Проект реформирования городского транспорта Рязани планируют реализовать при поддержке Сбербанка, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Совещание по этому вопросу 1 февраля провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов. Участие в работе приняли зампред правительства Евгений Беленецкий, директор по работе с федеральными проектами ПАО «Сбербанк» Антон Седаков, руководители профильных министерств, администрации Рязани, Рязанского отделения № 8606 ПАО «Сбербанк».
Участники заседания обсудили текущие вопросы, опыт других городов. Планируется оптимизировать маршрутную сеть, применить цифровые решения управления транспортом, оплатой проезда.