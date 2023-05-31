Редкий Buick Riviera выставлен на продажу на Авито Авто

На Авито Авто появилось объявление о продаже эффектного заднеприводного Buick Riviera 1967 года выпуска. Автомобиль продается в Московской области за 7 000 000 рублей. В ПТС автомобиля указано всего два владельца, а пробег авто — 57 000 км. Buick Riviera стал первым серийным автомобилем премиум-класса, сошедшим с конвейера General Motors. Название в переводе с итальянского означает «береговая линия» и вдохновлено Французской Ривьерой.

Представленный на Авито Авто экземпляр выделяется не только своей уникальностью и отличным состоянием, но и обилием тюнинга. Так, например, диски для Buick были сделаны в единственном экземпляре с повтором рисунка тормозных барабанов, а сам автомобиль окрашен в яркий оттенок фиолетового с леденцовым блеском и соответствующим названием — «Ultra Candy».

Модель, продающаяся на Авито Авто, представлена в кузове купе и является вторым поколением серии Riviera. Она отличается от первой версии усовершенствованным дизайном — кузов автомобиля получил новые очертания, стал шире и длиннее. От предшественника Buick Riviera 1967 года получил в наследство трансмиссию, тормозную систему и крестообразную раму. В отличие от машин того же класса, изначально Riviera отличался передним расположением двигателя и задним приводом. Передний привод на модели начали устанавливать только с 1979 модельного года.

Интерьер был обновлен ковшеобразными сидениями: данная опция позволяла превращать 4-местный автомобиль в 6-местный. Однако главным изменением для Buick Riviera 1967 года стала замена двигателя — вместо старого «Nailhead» на модель начали ставить V8 объёмом 7460 см3 и мощностью 370 л. с.