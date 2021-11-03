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Четверг, 4 ноября, 2021
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Рецидивиста из Ряжска будут судить за убийство сожительницы

7info
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay

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Завершено расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Ряжска, 1978 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 30 декабря 2020 года. В этот день нетрезвый обвиняемый поссорился с братом сожительницы. Женщина пыталась их разнять, но мужчина отталкивал подругу. Пострадавшая дважды падала, ударяясь головой о мебель. От полученных травм она умерла на месте конфликта.

Уголовное дело передано на рассмотрение суда.

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