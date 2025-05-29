Рецидивиста из Рязани подозревают в избиении и ограблении пенсионера

Рязанца подозревают в ограблении 74-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

К пенсионеру спустя пару минут после входа в подъезд со спины подошел мужчина и ударил кулаком по голове. Нападавший потребовал отдать кошелек, после получения желаемого злоумышленник скрылся. В бумажнике было пенсионное удостоверение и 15 тысяч рублей.

Потерпевший запомнил лицо и фигуру нападавшего. По полученному словесному портрету полицейские смогли опознать 34-летнего рязанца, неоднократно судимого за кражу, угон автотранспорта, причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение чужого имущества и повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. За все эти преступления рязанец суммарно провел в колонии более 10 лет. Вышел из СИЗО он год назад.

Злоумышленника задержали. По информации следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел выпить еще спиртного, но денег на очередную порцию не было. Заметив на улице пожилого мужчину, он проследовал за ним до дома. В подъезде налетчик напал на рязанца и под угрозой физической расправы отобрал у него бумажник.

Пенсионное удостоверение и бумажник злоумышленник выбросил, а деньги забрал и вскоре купил на них спиртное. На алкогольные напитки мужчина потратил почти все похищенные деньги.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 7 лет.