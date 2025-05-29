Четверг, 29 мая, 2025
18.3 C
Рязань
Происшествия

Рецидивиста из Рязани подозревают в избиении и ограблении пенсионера

Анастасия Мериакри
Computer фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com
Происшествия

Рецидивиста из Рязани подозревают в избиении и ограблении пенсионера

Анастасия Мериакри

Рязанца подозревают в ограблении 74-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

К пенсионеру спустя пару минут после входа в подъезд со спины подошел мужчина и ударил кулаком по голове. Нападавший потребовал отдать кошелек, после получения желаемого злоумышленник скрылся. В бумажнике было пенсионное удостоверение и 15 тысяч рублей.

Потерпевший запомнил лицо и фигуру нападавшего. По полученному словесному портрету полицейские смогли опознать 34-летнего рязанца, неоднократно судимого за кражу, угон автотранспорта, причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение чужого имущества и повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. За все эти преступления рязанец суммарно провел в колонии более 10 лет. Вышел из СИЗО он год назад.

Злоумышленника задержали. По информации следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел выпить еще спиртного, но денег на очередную порцию не было. Заметив на улице пожилого мужчину, он проследовал за ним до дома. В подъезде налетчик напал на рязанца и под угрозой физической расправы отобрал у него бумажник.

Пенсионное удостоверение и бумажник злоумышленник выбросил, а деньги забрал и вскоре купил на них спиртное. На алкогольные напитки мужчина потратил почти все похищенные деньги.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Политолог Марков: атака ВСУ на Дубну угрожает ядерным заряжением

Атака беспилотников ВСУ на подмосковную Дубну угрожает ядерным заражением,...
Общество

Громкие звуки в Рязани слышны под утро 29 мая

Жители города проснулись от звуков работы ПВО.
Происшествия

Названо место, откуда запустили атаковавшие Москву и Рязань беспилотники

Напомним, вражеские БПЛА сбили ночью над несколькими регионами России, включая Москву и Рязань. Над Рязанской областью, по официальным данным, уничтожено 4 беспилотника. 
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Происшествия

Новые павильоны у дороги на кладбище сгорели в Рязани

Причина происшествия пока неизвестна.

Последние новости

Новости России

МакSим рассказала, что пережила в коме: «Я была в параллельном мире»

МакSим рассказала, что видела во время комы. Артистка выпустила первую за пять лет песню, вдохновлённую пережитым опытом. Сейчас она вернулась на сцену и готовится к съёмкам фильма о себе.
Общество

Похолодание и вероятность гроз возрастет в Рязанской области в выходные

В субботу тридцатиградусная жара еще будет наблюдаться на востоке области, а в окрестностях областного центра с приходом циклонической массы уже похолодает до 23-24 градусов.
Происшествия

Труп обнаружили в доме в Рязани

В доме на улице Солнечной обнаружили труп. На месте работает следственный комитет.
Погода

Магнитная буря длится уже более 17 часов без перерыва

Несмотря на отдельные периоды снижения интенсивности и ожидания стабилизации, общий уровень активности остаётся устойчиво высоким.
Происшествия

Появилось видео, как сбили велосипедиста на пешеходном переходе

Происшествие произошло на улице Свободы. Велосипедист ехал по пешеходному переходу.
Происшествия

Рязанку подозревают в обмане жены бойца СВО на 2,5 млн рублей

В декабре 2024 года женщина рассказала своей знакомой, что она адвокат, хотя им не являлась, и за денежное вознаграждение готова оказать ей юридическую помощь
Общество

Рязанка подарила Владимиру Путину икону Божией Матери

В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей, самый младший родился в 2024 году.
Экология, природа, животные

В Рязани ищут временный дом кошке, хозяин которой уходит на СВО

Маруся очень умная и эмпатичная. Приучена к лотку. Всю жизнь прожила в квартире. На корм и наполнитель для туалета хозяин будет присылать деньги.