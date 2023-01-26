Четверг, 26 января, 2023
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Рецидивист-убийца получил 19 лет колонии особого режима

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В Иркутске к 19 годам лишения свободы приговорили особо опасного рецидивиста, совершившего убийство и другие преступления. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд вынес приговор 26-летнему неоднократно судимому мужчине. В феврале 2021 года рецидивист, во время застолья с алкоголем, на почве неприязненных личных отношений, зарезал 52-летнего мужчину, у которого находился в гостях.

После убийства преступник снял с погибшего золотые украшения, забрал из дома электронную технику и наручные часы на общую сумму около 130 тыс рублей. После этого с помощью растворителя, найденного в гараже, поджёг дом. Угнать автомобиль убитого стоимостью 3,7 миллиона рублей мужчина не смог, так как не получилось обойти систему безопасности.

— По горячим следам фигурант был установлен и задержан сотрудниками полиции совместно со следователями СК, заключен судом под стражу, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Суд признал подсудимого виновным, приговорив к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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