Четверг, 4 июля, 2024

Ребенка в Рязани искусали комары в больнице

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/rzn_life_vk

Мать двухлетнего ребенка пожаловалась на условия в больнице №9 в Рязани. Об этом написали в группе Rzn life.

Женщина рассказала, что в палате были страшные потолки, на окнах не было москитных сеток, и ребенка сильно покусали комары. В подтверждении своих слов она выложила фотографии, где видно состояние палаты и искусаннго комарами ребенка.

«Даже нет штор в палатах, чтобы ребёнка спать уложить, постоянно просыпался… Туалет и душ не закрываются, в туалете нет света. Ужасные, скрипучие, дубовые кровати, постельное бельё имеет отвратительный запах, который невозможно, по всей видимости, убрать при стирке», — пишет рязанка.

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