Реанимационная бригада на вертолёте дважды вылетала к рязанцам 14 апреля

- Advertisement -

Бригада реанимации на вертолёте центра медицины катастроф дважды вылетала для помощи пациентам 14 апреля. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Ранним утром в ОКБ поступила 21-летняя девушка с тяжёлой травмой позвоночника. Пациентке провели интенсивную терапию, сделали необходимые исследования. После консультации главного нейрохирурга России Владимира Крылова и главного нейрохирурга Москвы Андрея Гриня было решено доставить больную в столицу.

Вертолёт доставил пациентку до перехватывающего аэродрома Астафьево, оттуда её забрал вертолёт центра экстренной медицинской помощи Москвы. Из Рязани до НИИ Склифосовского девушку доставили за 75 минут.

Позднее вертолёт летал в Шилово, чтобы забрать 48-летнего мужчину с острым панкреатитом. Пациент находится в ОКБ Рязани, получает необходимую помощь.