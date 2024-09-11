Среда, 11 сентября, 2024

Readovka: В Приморье мигрант жестоко избил девушку, отказавшуюся от общения

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/readovkanews

В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ общаться с ним, сообщает телеграм-канал Readovka.

По данным источника, ЧП случилось в городе Большой Камень. Некоторое время иностранец пытался познакомиться с девушкой в соцсетях, затем напал на улице.

— Мигрант зверски избил девушку — у нее диагностировали перелом лицевой кости, отрыв верхней челюсти, повреждения глазниц и грудной клетки, — сообщает Readovka.

Также есть информация, что нападавший собирался надругаться над жертвой, но этому помешали прохожие.

Сейчас девушка в больнице, восстанавливается после операции на челюсть. Нападавший находится в СИЗО, но местные жители боятся, что за него заступятся покровители из диаспоры, пытающиеся замять дело.

Также сообщается о двух подельниках нападавшего, которых сейчас ищут.

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