Readovka: В Приморье мигрант жестоко избил девушку, отказавшуюся от общения

В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ общаться с ним, сообщает телеграм-канал Readovka.
По данным источника, ЧП случилось в городе Большой Камень. Некоторое время иностранец пытался познакомиться с девушкой в соцсетях, затем напал на улице.
Также есть информация, что нападавший собирался надругаться над жертвой, но этому помешали прохожие.
Сейчас девушка в больнице, восстанавливается после операции на челюсть. Нападавший находится в СИЗО, но местные жители боятся, что за него заступятся покровители из диаспоры, пытающиеся замять дело.
Также сообщается о двух подельниках нападавшего, которых сейчас ищут.