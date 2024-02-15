Разыскиваются очевидцы ДТП с двумя погибшими в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани, в результате которого погибли два человека.

Столкновение автомобилей «Шевроле Орландо» 35-летнего жителя города Москвы и грузового автомобиля «МАН» с полуприцепом под управлением 55-летнего водителя из Санкт-Петербурга, произошло 21 января 2024 года в 15.50 на 191-м километре трассы М-5 «Урал».

Пассажиры легковушки в возрасте 40 лет и 41 года скончались через 13 и 5 дней после аварии.

Очевидцев ДТП просят звонить по телефону в Рязани: (4912) 29-72-56.