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Развал США, НАТО, Евросоюза летом 2023 года – прогноз нумеролога Джули По

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Мировые политические интриганы – Соединенные Штаты Америки никогда особо не учитывали интересы партнеров, ориентируясь лишь на свои. Подливая масло в огонь российско-украинского конфликта, штаты настолько стремятся ослабить Россию, что совсем игнорируют серьезный кризис в Европе. По мнению некоторых политических обозревателей, это может привести к развалу не только НАТО, но и ЕС.

Известный российский нумеролог, прогност и аналитик Джули По уверена, что именно так и будет. Причем, благодаря авторским методам нумерологических расчетов, Джули рассказывает, когда именно это случится:

– Летом 2023 года начнется процесс распада Евросоюза, НАТО и Соединенных Штатов Америки. Мы будем воочию наблюдать, как качаются стулья под этими тремя крупнейшими альянсами и как они теряют силу на мировой арене. Разумеется, встанет вопрос – кто придет на их место? И начнется гонка.

По расчетам Джули По, гонка продлится практически всю осень 2023 года. С октября 2023 года начнется большая подготовка к формированию нового мирового порядка. Именно с октября 2023 года по 20 апреля 2024 года, будут внедряться основные положения и позиции. Начнут формироваться коалиции, в том числе коалиции государств, организовываться всевозможные объединения и Европейский союз начнет пересматривать свои позиции.

– В августе начнутся большие политические, тектонические разломы в самом Евросоюзе. Мы говорили, что некоторые страны будут пытаться выйти из альянса. Но самое главное, что в этом году некоторые государства начнут выходить из НАТО. В частности, Испания и, возможно, Турция, – рассказывает прогност.

Расчеты профессионального нумеролога указывают на то, что Евросоюз в будущем может расколоться на три крупных блока. В первом объединятся те, кто поддерживает Россию. По прогнозам это будет Скандинавия. Во второй блок войдут противники нашей страны, во главе, естественно, с Польшей и Прибалтикой. В третьем останутся те, кто захочет сохранить свою идентичность. Соответственно с 2025 года, когда начнется формирование большого нового мирового порядка, новые европейские союзы будут формироваться именно по такому принципу.

Следить за прогнозами Джули По можно на YouTube-канале, а также на каналах в Дзен, Telegram и на официальной сайте академии «Альвасар».

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