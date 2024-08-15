«Ъ»: расследование дела Грекова и Петиной, обвиняемых во взятках, завершено

По данным источников «Коммерсанта», Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Ирины Петиной и Игоря Грекова, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время фигуранты и их адвокаты начнут знакомиться с материалами дела, объем которого превышает 100 томов, что может затянуть процесс на длительное время.

Уголовное дело, фигурантами которого стали бывшие сенатор и вице-губернатор, было инициировано 22 марта 2022 года Следственным управлением СКР по Рязанской области и первоначально расследовалось в отношении трех предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ирина Петина была задержана 10 июля прошлого года, а через три дня под арестом оказался и Игорь Греков. Их обвинили в получении взяток, после чего они были этапированы в Москву. Центральный аппарат СКР взял дело в свои руки, добавив материалы из Следственного департамента МВД.

Следствие считает, что Ирина Петина с 2011 по 2014 год, будучи заместителем министра здравоохранения Рязанской области, получала незаконные вознаграждения за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в медучреждения региона на сумму более 45 млн рублей. Также ей вменяется получение взятки в размере 12,5 млн рублей в 2020 году, когда она была членом Совета Федерации. Деньги, по версии следствия, передавались как лично, так и через посредников.

Игоря Грекова обвиняют в получении двух взяток в период его работы вице-губернатором. Хотя точные суммы не раскрываются, по неподтвержденным данным, одна из них составляла 25 млн рублей.

По данным СМИ, на экс-чиновников дали показания несколько предпринимателей, что стало ключевым элементом в расследовании.