Вторник, 30 августа, 2022
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Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  

В рамках рубрики «День шедевра» отправляемся в путешествие в 19 век, в эпоху передвижников.

В это время живопись сближается с жизнью, отображает радости и горести, победы и поражения «маленького» человека.

Ведь, как известно, гнев чиновника на свою кухарку так же интересен искусству, как и гнев Ахиллеса.

И сегодня мы поговорим о картине Михайлова « Писарь, играющий на гитаре».

Художник удивительно точно передаёт взаимоотношения персонажей, изображая сценку  из жизни обыкновенных людей.

Динамику картине придают точно исполненные детали. От натюрморта на столе невозможно оторвать взгляд.

Графин, наполняющийся «веселящей жидкостью»,  тарелка, огурчики, тлеющая папироска…..  так и хочется задержаться здесь.

Произведение неизменно привлекает внимание наших посетителей, потому что очень хочется узнать, чем же всё закончится.

Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  
Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  
Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  
Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  
Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  
Рассказываем о картине «Писарь, играющий на гитаре» из Рязанского художественного музея  
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