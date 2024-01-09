Рассказ об уникальных жостовских подносах из коллекции Рязанского художественного музея

В Рязанском художественном музее вы можете познакомиться с уникальными экспонатами народных промыслов России.

В рубрике «День шедевра» мы уже рассказывали о дымковской и филимоновской игрушке, балхарской керамике из Дагестана, холмогорской резной кости и скопинской керамике.

Сегодня расскажем о легендарных жостовских подносах, являющихся олицетворением России во всём мире.

Истории промысла более 200 лет. Родоначальником росписи стал крепостной Вишняков, который получил вольную у графа Шереметьева и начал самостоятельно расписывать подносы, сначала из папье-маше, а потом из металла. Секрет необыкновенного блеска заключался в использовании чудодейственного лака, который не трескается не на металле, не на медных пластинах, а при высоких температурах в печи становится ещё краше и сверкает, как зеркало.

В 18 веке жостовский поднос – модный столовой аксессуар любого приличного дома. Сыновья родоначальника династии организовывают производственные мастерские недалеко от Москвы. Сегодня село Жостово Мытищинского района известно во всём мире.

Подносы изготавливают из листового железа. Мастер специальными ножницами по металлу вырезает форму подноса. Затем обрабатывает края и выравнивает с помощью специального станка поле подноса.

А дальше художники приступают к росписи. С помощью тончайших беличьих кистей на поверхность наносится масляная краска. Рисуют «наживую», без предварительных набросков.

Взмах кисти и на поле расцветают невероятные пышные цветы – «собранный букет», «букет в раскидку», гирлянда, венок. Поле подноса традиционно чёрного цвета, но встречаются и красные, синие и зелёные. Один из таких необычных экземпляров представлен в Рязанском художественном музее.

Каждому подносу присваивается индивидуальный номер и сертификат.