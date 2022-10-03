Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»

В день рождения нашего земляка — поэта Сергея Александровича Есенина, в рубрике «День шедевра» мы рассказываем о картине художника Игоря Весёлкина, находящейся в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея.

Картина «Сергей Есенин» всегда привлекает внимание посетителей музея. Но осенью, в октябре, этот интерес чувствуется особенно.

На картине поэт изображён в кругу семьи. На родину, в село Константиново Рязанской области, он приезжал почти каждый год. Его встречали близкие и дорогие люди – мама, дедушка, сёстры.

Семья садилась пить чай. Именно этот миг жизни художник запечатлел на картине. На столе стоит самовар и вкусное варенье, которое варила мама.

Есенин – чудо поэзии. И как о всяком чуде, о нём трудно говорить. Чудо надо любить и чуду надо верить.

Автор картины – Игорь Весёлкин, родился в Ленинграде. Но судьба привела его в Рязань. Он преподавал в художественном училище и очень любил бывать в Константиново и писать.

Шедевр «Сергей Есенин» доступен к просмотру в часы работы музея.