Понедельник, 3 октября, 2022
Екатерина Приведенцева

Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»

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В день рождения нашего земляка — поэта Сергея Александровича Есенина,   в рубрике «День шедевра» мы рассказываем о картине художника Игоря Весёлкина, находящейся в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея.

 Картина «Сергей Есенин» всегда привлекает внимание посетителей музея. Но осенью, в октябре, этот интерес чувствуется особенно.

На картине поэт изображён в кругу семьи. На родину, в село Константиново Рязанской области, он приезжал почти каждый год. Его встречали близкие и дорогие люди – мама, дедушка, сёстры.

Семья садилась пить чай. Именно этот  миг жизни художник запечатлел на картине. На столе стоит самовар и вкусное варенье, которое  варила мама.

Есенин – чудо поэзии.  И как о всяком чуде, о нём трудно говорить. Чудо надо любить и чуду надо верить.

 Автор картины – Игорь Весёлкин, родился в Ленинграде. Но судьба привела его в Рязань. Он преподавал в художественном училище и очень любил бывать в Константиново и писать.

Шедевр «Сергей Есенин» доступен к просмотру в часы работы музея.

Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
Рассказ о картине из Рязанского художественного музея «Сергей Есенин»
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