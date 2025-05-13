Расписание пригородных поездов в Рязанской области изменится с 14 мая 2025 года

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится с 14 мая 2025 года. Об этом сообщают МЖД.

Изменения связаны с капитальным ремонтом на железнодорожных путях. Часть поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые будут выведены из расписания.

На перегоне Рыбное-Дягилево и станции Рыбное

Здесь технологические окна — временное прекращение движения поездов — установят с 16 по 18 мая, с 23 по 25 мая и с 30 по 31 мая с 23:00 до 03:00 часов.

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На перегоне Ушинский – Шилово

Движение поездов приостановят с 15 по 16 мая, с 19 по 20 мая с 09:00 до 15:00.

На станции Шилово

Движение поездов запрещено 20 мая с 5:20 до 15:20. Железнодорожники произведут смену стрелочного перевода.

В связи с этим в указанные дни у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Луховицы, Гаврюшево, Ясаково, Шилово, Сасово, а также Шилово – Касимов, Свеженькая – Сасово и Москва – Голутвин, изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.