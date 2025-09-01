Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится со 2 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится со 2 сентября в связи с работами по модернизации инфраструктуры на двух участках. Так, 2 и 5 сентября на перегоне Листвянка – Перевлес в технологические «окна» с 06:50 до 12:50 будут проходить работы по ремонту пути, а также по модернизации объектов энергообеспечения. В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 пути.

Аналогичные работы будут производиться 9 сентября на перегоне Чучково – Нижнемальцево с 10:00 до 14:00.

Это отразится на расписании: у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Сасово, Ясаково, а также Шилово – Касимов, изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».