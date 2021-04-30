Расписание богослужений в рязанских храмах на Пасху

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В этом году православные христане встречают пасху с 1 на 2 мая. РИА «7 новостей» публикует расписание богослужений в рязанских храмах в пасхальную ночь.

Борисо-Глебский собор (г. Рязань, ул. Сенная, д. 32)

23.15. Полунощница. Внесение Святой Плащаницы в алтарь.

23.40. Утреня с Крестным ходом вокруг храма.

06.30. Пасхальные часы. Божественная Литургия

Храм в честь иконы «Всецарица» (г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, к. 8)

23.00 Повечерие, божественная литургия, крестный ход

09.00 Божественная литургия

Николо-Ямская церковь (г. Рязань, ул. Циолковского, д. 8)

23.20 Полунощница

23.45 Пасхальный крестный ход

00:10 Утреня. Часы. Литургия

08:15 Часы. Литургия

Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (г. Рязань, ул. Татарская, д.72)

23.30 Полунощница

00.00 Крестный ход, Светлная Пасхальная утреня

09.00 Пасхальные часы, литургия

Храм Входа Господня в Иерусалим (г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 6)

23.30 Полунощница

00.00 Крестный ход

15.00 Праздничное вечернее богослужение

Храм Великомученицы Екатерины (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 48)

23.20 Полунощница

00.00 Крестный ход

09.00 Божественная литургия

Вознесенский храм (г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 26а)

23.20 Полунощница

00.00 Пасхальый крестный ход

Монастыри Рязани и Рязанской области

Казанский женский монастырь, Рязань (г. Рязань, ул. Фурманова, д.56)

23.15 Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия

09.00 Божественная литургия

16.00 Вечернее пасхальное богослужение

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь (пос. Солотча, Монастырская площадь, д. 1Б)

23.30 Полунощница

00.00 Крестный ход. Утреня. Пасхальные часы

9:00 Божественная Литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Свято-Троицкий мужской монастырь (г. Рязань, Московское шоссе, д. 10 корп. 1)

23.20 Полунощница

00.00 Пасхальный крестный ход