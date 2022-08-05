Раскрыты жуткие детали убийства молодой мамы мужем в Екатеринбурге

Одна из близких подруг погибшей девушки в Екатеринбурге рассказала, что известно о семье Гусевых, пишет КП.

Ранее сообщалось, что утром 4 августа в квартире на Бебеля 23-летний муж Никита воткнул нож в сердце возлюбленной Светланы, после чего свел счеты с жизнью. Рядом с окровавленным телом матери силовики обнаружили пятимесячного младенца.

Выяснилось, что 19-летняя девушка познакомилась с будущим супругом на сайте знакомств. Она приехала из Верхней Салды, чтобы учиться в медицинском колледже на фармацевта.

«Света рассказывала, что они ругались, но ссоры были обычные из-за бытовухи», – пояснила подруга.

Два года назад парень устраивался работать на парфюмерную фабрику, но долго там тоже не продержался. Последнее время подрабатывал курьером.

«Наша Светочка была самым добрым человеком, которого я знала: очень покладистая, рассудительная. Конфликтных ситуаций не создавала и обдумывала каждый шаг», – уточнила собеседница.

Близкие молодого человека в шоке от произошедшего и не могут поверить, что Никита способен на убийство.