Раскрыты подробности зверского убийства 15-летней школьницы в Башкирии

Жители села Питяково рассказали о 15-летней школьнице, которую убили и изнасиловали в ночь на 27 августа двое взрослых парней, пишет КП.

Односельчане говорят недоумевают, как прилежная и послушная девочка могла попасть в компанию к мужчинам с криминальным прошлым.

«Она была очень веселая, умная, красивая. Жила с мамой. Закончила всего 9 классов. Хорошо училась, всегда ночевала дома. Очень милая и общительная», – рассказала подруга.

Следователи уточнили, что подросток пошла на день рождения к родственнице, где были сверстники, однако затем к ним присоединились 21-летний и 24-летний парни. Преступление произошло уже под конец вечера, когда все разошлись.

Один из извергов предложил продолжить вечер у него дома. Именно там над девочкой надругались и изнасиловали.

«Сначала посидели они на Белой реке, а потом постояли на остановке», – отметили односельчане.

Очевидцы утверждают, что злоумышленники находились в состоянии наркотического опьянения. По одной из версий, девочку задушили голыми руками, а тело завернули в одеяло и выкинули возле лесополосы.