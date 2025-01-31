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Фото: СУ СК России по Рязанской области
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Раскрыты личности тех, кого задержали с рязанским журналистом Смирновым по делу о вымогательстве

Валерия Мединская

Раскрыты личности тех, кого задержали по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей вместе с главредом издания «Вид сбоку» Константином Смирновым. Среди задержанных также оказались руководитель издания «Новая газета — Рязань» Алексей Фролов и их предполагаемая сообщница Наталья Смольянинова (экс-главред РЗН.инфо), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

— Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Константин Смирнов с целью незаконного материального обогащения вступил в преступный сговор со своей знакомой, ранее являвшейся журналистом. В 2024 году он опубликовал в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Раскрыты личности тех, кого задержали с рязанским журналистом Смирновым по делу о вымогательстве Это известные рязанские журналисты Алексей Фролов и Наталья Смольянинова.
Фото — страница Константина Смирнова ВК

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны.

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