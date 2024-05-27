Раскрыты детали трагедии с утонувшей девочкой в Пензенской области

Издание «Пенза взгляд» раскрыло подобности трагедии с утонувшей девочкой в Кузнецком районе Пензенской области.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 27 мая в 14:43. Все произошло между селами Поселки и Никольское.

По предварительной версии, восьмиклассница приехала на водоем с подругой и двумя молодыми людьми. Девочки плавали в одежде на надувном матрасе неподалеку от берега.

Вскоре они потеряли равновесие и упали в воду. Одна из подруг поплыла к берегу, а вторая за матрасом. Предположительно, последняя спаслась, ухватившись за него.

Вторая девочка стала уходить под воду, ее попытался спасти один из парней, но попытка закончилась неудачей.