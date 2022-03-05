Раскрыты детали смерти пенсионерки, на которую сбросили диван в Новосибирске

Парень, который предположительно уронил на 80-летнюю женщину кресло в Новосибирске, оказался участником финансовой пирамиды, пишет КП.

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Трагедия произошла утром 3 марта возле дома на улице Вокзальная магистраль. На пенсионерку, которая вышла гулять с собакой, упало кресло с седьмого этажа. Правоохранители задержали парня и девушку.

Злоумышленник выкладывал фото богатой жизни и писал посты о том, как стать миллионером. В день трагедии он и его команда переехала в новый офис и устроили праздник. После него парень пошел домой с двумя девушками. В разгар веселья они стали выкидывать вещи из окна.

По одной из версий, он употреблял психотропные вещества. По другой – хотел сделать ремонт, а мебель выносить оказалось лень. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.