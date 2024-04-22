Раскрыты детали резонансного убийства жены кандидатом в депутаты

За неделю до убийства жены кандидат в депутаты Евгений Никольский из Твери зверски избил ее, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, после этого родители забрали дочь к себе в село Емельяново. Вскоре ее муж приехал к ним выяснять отношения. В итоге тело женщины нашли неподалеку в сквере.
Выяснилось, что злоумышленник напал на супругу с ножом и перебил ей артерию во время прогулки с ребенком.
Сейчас Никольский находится в больнице под охраной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У него осталась дочь, которой в мае исполнится год.