Понедельник, 22 апреля, 2024

Раскрыты детали резонансного убийства жены кандидатом в депутаты

Автор: powder

Опубликовано

За неделю до убийства жены кандидат в депутаты Евгений Никольский из Твери зверски избил ее, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, после этого родители забрали дочь к себе в село Емельяново. Вскоре ее муж приехал к ним выяснять отношения. В итоге тело женщины нашли неподалеку в сквере.

Выяснилось, что злоумышленник напал на супругу с ножом и перебил ей артерию во время прогулки с ребенком.

«Дома они скандалили, а в последнее время Евгений все чаще ревновал Екатерину», – говорится в публикации.

Сейчас Никольский находится в больнице под охраной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У него осталась дочь, которой в мае исполнится год.

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