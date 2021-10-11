Раскрыты детали дела о растлении 53 несовершеннолетних двумя священнослужителями в ЕАО

В Еврейской автономной области священник и звонарь в течение 12 лет домогались несовершеннолетних. Их жертвами стали 53 мальчика, сообщает РИА Новости.

Как стало известно следствию, священнослужители совершили первое преступление в 2007 году. В последующие годы изнасилованию подвергались дети в возрасте от 12 до 16 лет.

«От опросов 53 потерпевших несовершеннолетних отказались. Их показания оглашены гособвинителем. Свидетелей по делу нет. У каждого обвиняемого по одному адвокату», — рассказал собеседник агентства

По данным источника, священника судят по 6 статья уголовного кодекса, звонаря — по одной, но с несколькими эпизодами.

Кроме того, во время обыска в квартире священника были обнаружены порнографические материалы. Его также обвиняют в распитии с детьми алкоголя и употреблении наркотиков.

Напомним, священнослужителей задержали в 2019 году. Сейчас их дело продолжает рассматривать суд.