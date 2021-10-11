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Понедельник, 11 октября, 2021
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Раскрыты детали дела о растлении 53 несовершеннолетних двумя священнослужителями в ЕАО

Александр Ильин
Раскрыты детали дела о растлении 53 несовершеннолетних двумя священнослужителями в ЕАО
арест

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В Еврейской автономной области священник и звонарь в течение 12 лет домогались несовершеннолетних. Их жертвами стали 53 мальчика, сообщает РИА Новости. 

Как стало известно следствию, священнослужители совершили первое преступление в 2007 году. В последующие годы изнасилованию подвергались дети в возрасте от 12 до 16 лет. 

«От опросов 53 потерпевших несовершеннолетних отказались. Их показания оглашены гособвинителем. Свидетелей по делу нет. У каждого обвиняемого по одному адвокату», — рассказал собеседник агентства

По данным источника, священника судят по 6 статья уголовного кодекса, звонаря — по одной, но с несколькими эпизодами. 

Кроме того, во время обыска в квартире священника были обнаружены порнографические материалы. Его также обвиняют в распитии с детьми алкоголя и употреблении наркотиков. 

Напомним, священнослужителей задержали в 2019 году. Сейчас их дело продолжает рассматривать суд.

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