Суббота, 4 ноября, 2023
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Раскрыто прошлое забеременевшей в 13 лет школьницы, которую задержали в Москве

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Задержанная в Москве 13-летняя беременная девочка оказалась цыганкой из многодетной семьи, пишет МК.

Накануне стало известно, что девочку остановили правоохранители, когда она перебегала дорогу в неположенном месте.

Выяснилось, что ее семья кочуют из одного города в другой: за последние годы она жила в Рязани, Волгограде и Красноярске. Родственников ставили там на учет, поскольку дети не посещали учебные заведения.

У девочки шестеро сестер и братьев. Сейчас ее подозревают в краже телефона. Ребенка положили на обследование в детскую больницу.

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