Воскресенье, 14 июля, 2024

Раскрыт вероятный сценарий ракетного удара США по РФ

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от vecstock на Freepik

В беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские комплексы ПВО смогут отразить массированный ракетно-авиационный удар НАТО, если таковой будет. Однако перед этим могут произойти различные провокации.

По словам аналитика, США сначала попытаются вскрыть позиции систем ПВО. Это позволит повысить эффективность последующего ракетного удара. И только в четвёртом эшелоне пойдут крылатые ракеты «Томагавк», если системы указания и разведки будут подавлены. Это серьёзная угроза.

Матвийчук предположил, что наша ПРО сможет справиться с этой угрозой и уничтожит большую часть ракет.

Эксперт описал приблизительный сценарий действий противника. Сначала работает разведка, затем эшелоны прорыва и подавления противоракетной и противовоздушной обороны. В конце производится запуск «Томагавков» по правительственным системам управления. Также, вероятно, будут применяться БПЛА и ложные цели.

Предварительно, США могут дать залп с подлодок, эсминцев, крейсеров — 1200 ракет «Томагавк». Однако ответный удар России будет не менее мощным. Не стоит забывать, что Россия — ядерно-космическая держава и некоторые системы противодействия находятся в космосе, — напомнил Матвийчук.

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