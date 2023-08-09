Район частного сектора у Московского шоссе на улице Лагерной застроят многоэтажками

В районе улицы Лагерной у Московского шоссе Рязани собираются построить многоэтажные жилые дома. Постановление о подготовке изменений Генплана, касающихся зоны частного сектора, опубликовано мэрией в газете «Рязанские ведомости» 9 августа.

Зонирование территории планируется изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами. Проект изменений Генплана подготовят за 30 дней, в течение 7 дней принимаются предложения.

Обращения от физических и юридических лиц готовы принять в управлении градостроительства и архитектуры администрации Рязани по адресу: улица Введенская, 107, кабинеты 318–320.