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Понедельник, 28 февраля, 2022

Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»

Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»

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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании стартовал конкурс профессионального мастерства. В борьбу за звание «Лучший по профессии-2022» вступили электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористы, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок.

Смотр проходит в несколько этапов – отборочный – локальный – финальный этап. В отборочном туре экзаменовались свыше 90 электромонтеров, 80 лаборантов, 70 слесарей и 70 прибористов. В ближайшее время в борьбу вступят операторы технологических установок.

В первом – отборочном — этапе конкурсанты проходили проверку теоретических знаний и навыков через тестирование. Успешно ответившие на вопросы теста перешли на следующий этап конкурса – локальный.

Прибористы первыми прошли второй – локальный — этап, в ходе которого на время настраивали регулирующий клапан, программировали барьер искробезопасности, программировали регистратор сбора данных. В ближайшее время будут определены победители по этой профессии, которые и представят завод в финальном этапе корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников Компании. Он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, содействует росту профессионального мастерства сотрудников Компании, а также способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства иответственности за безаварийную работу.

РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства ежегодно, более 15 лет подряд.

Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»

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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании стартовал конкурс профессионального мастерства. В борьбу за звание «Лучший по профессии-2022» вступили электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористы, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок.

Смотр проходит в несколько этапов – отборочный – локальный – финальный этап. В отборочном туре экзаменовались свыше 90 электромонтеров, 80 лаборантов, 70 слесарей и 70 прибористов. В ближайшее время в борьбу вступят операторы технологических установок.

В первом – отборочном — этапе конкурсанты проходили проверку теоретических знаний и навыков через тестирование. Успешно ответившие на вопросы теста перешли на следующий этап конкурса – локальный.

Прибористы первыми прошли второй – локальный — этап, в ходе которого на время настраивали регулирующий клапан, программировали барьер искробезопасности, программировали регистратор сбора данных. В ближайшее время будут определены победители по этой профессии, которые и представят завод в финальном этапе корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников Компании. Он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, содействует росту профессионального мастерства сотрудников Компании, а также способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства иответственности за безаварийную работу.

РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства ежегодно, более 15 лет подряд.

Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»
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