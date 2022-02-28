Работники РНПК вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии»

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании стартовал конкурс профессионального мастерства. В борьбу за звание «Лучший по профессии-2022» вступили электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористы, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок.

Смотр проходит в несколько этапов – отборочный – локальный – финальный этап. В отборочном туре экзаменовались свыше 90 электромонтеров, 80 лаборантов, 70 слесарей и 70 прибористов. В ближайшее время в борьбу вступят операторы технологических установок.

В первом – отборочном — этапе конкурсанты проходили проверку теоретических знаний и навыков через тестирование. Успешно ответившие на вопросы теста перешли на следующий этап конкурса – локальный.

Прибористы первыми прошли второй – локальный — этап, в ходе которого на время настраивали регулирующий клапан, программировали барьер искробезопасности, программировали регистратор сбора данных. В ближайшее время будут определены победители по этой профессии, которые и представят завод в финальном этапе корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников Компании. Он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, содействует росту профессионального мастерства сотрудников Компании, а также способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства иответственности за безаварийную работу.

РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства ежегодно, более 15 лет подряд.