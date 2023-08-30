Работники РНПК ликвидировали крупные выбоины и ямы на дороге до Турлатово

Работники РНПК, входящей в состав НК «Роснефть», отремонтировали дорогу от Ряжского шоссе до деревни Турлатово.

В рамках социальной ответственности бизнеса сотрудники предприятия в течение 5 дней засыпали ямы и выбоины асфальтобетонной крошкой для обеспечения безопасности движения автотранспорта.

Рязанская НПК в регионе присутствия ведет социально ответственный бизнес. Работники принимают участие в субботниках, участвуют в уборке мусора, озеленении города. Предприятие помогает школьникам изучать природу родного края.

В 2023 году нефтяники провели масштабную уборку лесной дороги на участке от 195 км до поселка Никуличи. За три дня вывезено 120 кубометров мусора.

Весной в деревне Турлатово, на улице Зубковой в Дашково-Песочне и на Быстрецкой в Кальном высадили 200 саженцев тополя пирамидального и липы крупнолистной. Около 1000 петуний и бархатцев работники РНПК высадили на Первомайском проспекте Рязани.

В рамках городского месячника по санитарной очистке убрали улицу Весеннюю в Железнодорожном районе. В день с этого участка вывозили по 30 тонн мусора.

Весной в рамках Всероссийского субботника нефтяники провели масштабный субботник на территории, прилегающей к заводу. На городскую свалку вывезено более 30 кубических метров мусора.

Накануне Дня Победы нефтяники провели субботник на могиле красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода.

Компания поддерживает общественную экологическую организацию «Хозяин Мещеры». Школьники выезжают в экспедиции по Рязанской области, изучают флору и фауну природных территорий, принимают участие в очистке живописных мест.