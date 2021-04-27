Работники нефтезавода вышли на субботник

Рязанская нефтеперерабатывающая компания присоединилась к Всероссийской экологической акции «Зелёная весна – 2021». Работники нефтезавода в рамках акции проводят субботники и мероприятия по озеленению Рязани.

23 апреля специалисты РНПК приняли участие в субботниках в Новопавловской роще и в Турлатове. 26 апреля они вышли на уборку Южного промузла. Участие в уборке города приняло также руководство завода и молодые специалисты.

В работах задействовали 12 единиц техники – погрузчики, уборочные машины, самосвалы, трактора и контейнеровозы. На городскую свалку вывезено более 300 кубометров древесных отходов и мусора.

Мы не на словах, а на деле показываем свою любовь к природе и к окружающему миру, — отметил генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. — Как всегда единой командой мы вышли на весенний субботник с тем, чтобы к майским праздникам Рязань засверкала чистотой и яркими красками.

Субботники – это лишь начало масштабной работы РНПК по защите и охране окружающей среды. Для предприятия экологическая работа является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности компании. В ближайшие дни сотрудники предприятия высадят более 500 саженцев дуба, ели и сосны. В мае начнутся работа по очистке улицы Весенней. Уборка будет длится неделю.

Кроме того, завод поддерживает Окский природный биосферный заповедник, проводит эколого–просветительские занятия для учащихся и акции по раздельному сбору бытовых отходов.