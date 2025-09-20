Работник микрофинансовой организации похитил 116 тысяч рублей у фирмы, чтобы сделать ставки на спорт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел полиции по Железнодорожному району Рязани обратился руководитель микрофинансовой организации, который сообщил, что из кассы компании пропала часть выручки – 115 тысяч 900 рублей.

Изучив работу компании за последнее время, сотрудники полиции предположили, что к хищению может быть причастен 19-летний житель соседнего региона.

Выяснилось, что в рязанском филиале финансовой организации неожиданно возникла нехватка персонала, тогда 19-летнего подозреваемого направили в Рязань в командировку на помощь коллегам.

Полицейские проверили 19-летнего специалиста по займам и установили его причастность к хищению денежных средств микрофинансовой компании. Злоумышленника задержали.

По версии следствия, 19-летний мужчина узнал, что в Рязани принимаются онлайн-ставки на исход спортивных событий, по итогам которых назначены высокие выплаты. Молодой человек, будучи увлеченным онлайн-пари на деньги, во время рабочего дня вытащил из кассы компании почти 116 тысяч рублей и вечером сделал ставки. Он надеялся выиграть крупную сумму денег, из которой вернет недостачу и получит прибыль. Однако план не сработал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.